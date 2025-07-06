https://news.day.az/society/1765884.html В Баку спасли тонущую в Приморском нацпарке женщину - ВИДЕО На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку один человек тонет в море.
В Баку спасли тонущую в Приморском нацпарке женщину - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку один человек тонет в море.
Как сообщает Day.Az, в связи с поступившей информацией к месту происшествия была направлена водолазно-поисковая группа "Bakı-bulvarı" Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В результате проведенной операции тонувшая в море Эминова Назиля Балахан гызы (1968 г.р.) была спасена водолазами и передана по назначению.
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