В Баку спасли тонущую в Приморском нацпарке женщину

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку один человек тонет в море.

Как сообщает Day.Az, в связи с поступившей информацией к месту происшествия была направлена водолазно-поисковая группа "Bakı-bulvarı" Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенной операции тонувшая в море Эминова Назиля Балахан гызы (1968 г.р.) была спасена водолазами и передана по назначению.