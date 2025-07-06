Строительство "Парка Победы" в Ханкенди продолжается

Быстрыми темпами продолжаются работы по строительству "Парка Победы", фундамент которого был заложен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале этого года. На территории парка, площадь которого составит 8,3 га, был снесен ряд зданий, построенных с нарушением строительных норм в период оккупации и ставших непригодными для использования. В центре парка также ведется строительство Арки Победы - символа нашей Победы. Ее высота составит 44 метра, что соответствует количеству дней Великой Отечественной войны. На вершине арки создается смотровая площадка для гостей города.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом журналистам сообщила начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

Она отметила, что от площади в центре парка до Арки Победы также запланировано установить 44 символические лестницы, на которых будет размещена информация об освобожденных населенных пунктах за каждый день Отечественной войны:

"Для удобства пожилых людей, детей и людей с ограниченными возможностями планируется установить лифты на верхнюю часть памятника - смотровую площадку. Согласно проекту, в парке планируется проложить широкие полосы зеленых насаждений. Находящиеся в парке деревья были сохранены, а также высажено более 300 дополнительных деревьев и более 9000 различных видов декоративных кустарников".