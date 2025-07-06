В Ханкенди будут производить спецодежду и военную форму

Совместное азербайджано-узбекское швейное предприятие Businesstex JV выпускает 150 видов мужской, 300 видов женской и 150 видов детской одежды из различных видов тканей.

Как сообщает Day.Az, в перспективе планируется выпуск мужских сорочек, специальной и военной одежды.

В настоящее время фабрика выпускает 2500 единиц различных трикотажных изделий в день, и планируется довести этот показатель до 10 000. 80 процентов продукции будет экспортироваться в различные страны. В настоящее время на фабрике трудоустроено 250 человек, прошедших профессиональную подготовку на начальном этапе проекта. Всего на предприятии будет создано 500 рабочих мест. На заводе в основном трудоустраиваются граждане, возвращающиеся на освобожденные территории и проживающие в близлежащих регионах.

Первоначальная инвестиционная стоимость проекта, реализуемого на предприятии, составляет 6 миллионов манатов, осуществляется совместная производственная кооперация по поставкам сырья. Фабрика работает на базе местного, турецкого, узбекского и китайского сырья. Для создания предприятия Азербайджанский фонд развития бизнеса при Министерстве экономики выделил льготный кредит в размере 3,5 миллиона манатов, а также применено освобождение от НДС и таможенных пошлин в размере около 640 тысяч манатов.

Деятельность предприятия внесет существенный вклад в рост несырьевого экспорта региона.

Отметим, что строительство швейной фабрики в Ханкенди осуществлялось на основе поручений глав государств Азербайджана и Узбекистана по углублению экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Эта швейная фабрика, являющаяся совместным азербайджано-узбекским предприятием, является символом успешного сотрудничества между нашими странами. Проект, помимо создания новых возможностей для развития легкой промышленности в Азербайджане, служит развитию традиционных дружеских и экономических партнерских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.