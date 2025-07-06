Как будет выглядеть ж/д и автовокзальный комплекс в Ханкенди?

Ханкендинский железнодорожный и автовокзальный комплекс будет построен на правом берегу реки Гаргар, на площади 6,4 га. Проектные работы по комплексу уже начаты.

Как передает Day.Az, об этом начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Бахтияр Гаджиев сказал корреспонденту Trend, командированному в Ханкенди.

Он сказал, что на территории пятиэтажного комплекса планируется построить 2 железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок.

"Здание комплекса будет состоять из зала ожидания, билетных касс, медицинского центра, родильного отделения, магазинов, ресторанов, детского развлекательного центра, открытой террасы и зон отдыха. Железнодорожная часть комплекса будет обслуживать 800-1000 пассажиров в день, а автовокзал - 1000-1200 пассажиров в день.

В комплекс входит бульвар вокруг реки, мосты, подземные переходы. Кроме того, предусмотрены парковки, зарядные станции для электромобилей, велодорожка и стоянка для велосипедов", - сказал Гаджиев.

Б. Гаджиев отметил, что Ханкендинскй железнодорожный и автовокзальный комплекс расположен на 4 км ближе к центру города, чем прежняя станция.

"Это обеспечит жителям города доступ к общественному транспорту в будущем.

В целом протяженность железнодорожной линии Агдам-Ханкенди, являющейся продолжением железнодорожной линии Барда-Агдам, составляет 28 километров, а с учетом подъездных путей - 34,7 километра. Завершены проектные работы на железнодорожной линии Агдам-Ханкенди, в том числе работы по 4 мостам, 5 путепроводам, 3 пешеходным переходам и 2 водопропускным трубам. Вдоль этой железнодорожной линии планируется построить станции Аскеран и Ходжалы, Ханкендинский железнодорожный и автовокзальный комплекс, инженерные сооружения, мосты, путепроводы, автомобильные, пешеходные и сельскохозяйственные переходы, а также другую необходимую инфраструктуру. Срок реализации проекта - 2025-2026 годы.

Железная дорога Агдам-Ханкенди была построена в 1979 году по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер, всегда уделявший большое внимание развитию Карабаха, придавал особое значение строительству железнодорожных линий в этом регионе. Социально-экономическое и культурное развитие Карабаха еще больше ускорилось в результате открытия железной дороги Баку-Евлах-Ханкенди", - отметил он.