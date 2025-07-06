Центр чистой энергии ОЭС в Баку внесет весомый вклад в борьбу с климатическим кризисом

Центр чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который будет создан в Баку, внесет вклад в энергобезопасность региона, повысит эффективность использования энергоресурсов, станет новым стимулом для борьбы с глобальным климатическим кризисом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в воскресной публикации турецкой газеты Sabah, посвященной итогам 17-го саммита ОЭС в Ханкенди.

Издание цитирует Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил о завершающей стадии ратификации учредительных документов о создании в Азербайджане Центра чистой энергии.

"Текст учредительного соглашения был представлен в прошлом месяце в Великое национальное собрание (парламент Турции - ред.) и в скором времени будет рассмотрен парламентской комиссией по иностранным делам", - поясняет газета, напоминая, что в поддержку решения, наряду с Турцией и Азербайджаном, выступили Иран, Пакистан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В публикации акцентируется внимание на незадействованном потенциале стран ОЭС в области использования возобновляемых источников энергии.

"Координация шагов и тесное сотрудничество стран ОЭС в энергетической сфере представляют особую значимость, что подчеркивает стратегическую роль будущего Центра чистой энергии в Баку", - пишет издание.