"Араз-Нахчыван" подал заявку на участие в Лиге чемпионов

"Араз-Нахчыван", который будет участвовать в предварительном раунде Лиги чемпионов (ЛЧ) по футзалу, подал заявку в УЕФА.

Как сообщили İdman.biz в Федерации футзала Азербайджана, в список вошли 14 футзалистов, в том числе два вратаря.

Вратари: 1. Эмин Кюрдов, 12. Ровшан Гусейнли

Игроки: 7. Хазар Агализаде, 20. Адалят Алекперов, 8. Ульви Алиев, 6. Мирза Амиров, 21. Филиппино, 98. Карлос Бертуола, 10. Перрузо, 49. Джованни, 3. Гудрат Гасымзаде, 29. Луиджи Лонго, 9. Алекс Резенде, 15. Алекс Тейшейра.

Отметим, что в первом предварительном раунде Лиги чемпионов "Араз-Нахчыван" встретится со "Спартой" (Северная Ирландия), "ПЙФ Солтайрс" (Шотландия) и "Льюти Крайишничи" (Австрия). Матчи пройдут с 27 по 30 августа.