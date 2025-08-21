Рамиль Шейдаев возвращается в Турцию?

Нападающий сборной Азербайджана по футболу и "Нефтчи" Рамиль Шейдаев скоро попрощается со столичным клубом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, у футболиста есть возможность отправиться в Турцию.

Помимо "Серик Беледиеспор", Рамилем интересуются несколько других клубов низшей лиги.

Нападающий, у которого с "Нефтчи" двухлетний контракт, осознал, что у него нет перспектив в команде. Он понял, что главный тренер Самир Абасов не будет ему доверять. Игрок сборной, которого, как ожидается, отправят в резервный состав, не хочет мириться с этой ситуацией. Поэтому он начал оценивать поступающие предложения.

Зарплата Шейдаева в "Нефтчи" составляет более 40 000 долларов в месяц. Он понимал, что нигде больше не сможет подписать столь выгодный контракт, поэтому старался остаться. Однако, понимая, что его отсутствие на поле станет ударом по его карьере и перспективам в сборной, игрок планирует получить компенсацию от "Нефтчи" и отправиться в Турцию.

В связи с приближающимся закрытием трансферного окна Рамиль хочет, чтобы его судьба была решена к концу августа. Именно поэтому он возобновил переговоры с "Серик Беледиеспор". Поскольку владелец этого клуба - бизнесмен азербайджанского происхождения, вероятность трансфера немалая.

Отметим, что Рамиль ранее дважды играл в Турции. В сезоне 2016/17 он выступал за "Трабзонспор". Первую половину 2024 года нападающий также провел в "Коджаэлиспоре".