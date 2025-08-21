https://news.day.az/officialchronicle/1775192.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента 4-го жилого комплекса в городе Кяльбаджар 21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента 4-го жилого комплекса в городе Кяльбаджар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
