https://news.day.az/officialchronicle/1775192.html

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента 4-го жилого комплекса в городе Кяльбаджар

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента 4-го жилого комплекса в городе Кяльбаджар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется