Тяжелое ДТП с автобусом в Турции - есть погибший
В тяжелом ДТП с автобусом в турецком Кайсери одноименной провинции погиб один, пострадали 13 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT, инцидент произошел на автомобильной дороге Кайсери-Нигде.
Водитель автобуса потерял управление, после чего автомобиль врезался в бетонное ограждение и наехал на деревья. На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.
В ДТП погиб один человек, еще 13 с различными травмами были доставлены в больницу.
Отмечается, что в автобусе, следовавшем из Хатая в Гиресун, находились 44 человека.
