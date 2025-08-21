Вооруженный инцидент в Сумгайыте

19 августа в Сумгайыте было совершено хулиганство с применением огнестрельного оружия, в результате чего был грубо нарушен общественный порядок. О произошедшем в полицию поступила информация.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, житель Абшеронского района, 35-летний Илькин Сеидзаде на почве личного конфликта избил своего знакомого, 43-летнего жителя Сумгайыта Махира Мамедова. В ответ М. Мамедов, имея при себе охотничье ружьё, выстрелил и повредил шины автомобиля марки Toyota Prado, принадлежащего И. Сеидзаде, а также повредил переднюю дверь автомобиля и потребовал, чтобы тот вышел из машины.

М. Мамедов был задержан сотрудниками Управления полиции Сумгайыта. У него было изъято ружьё.

Проводится дополнительное расследование по факту избиения Махира Мамедова Илькином Сеидзаде.

По информации, полученной AПA, оба участника инцидента являются ветеранами Второй Карабахской войны.