https://news.day.az/azerinews/1775234.html Prezident İlham Əliyev: Gələn il Kəlbəcər şəhərində gözəl məktəb istifadəyə veriləcək İndi Kəlbəcər şəhərində gözəl məktəb tikilir və gələn il istifadəyə veriləcək. Ancaq builki dərs ilini kəlbəcərli uşaqlar modul tipli məktəbdə oxuyacaqlar. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər sakinləri ilə görüşdə bildirib.
Prezident İlham Əliyev: Gələn il Kəlbəcər şəhərində gözəl məktəb istifadəyə veriləcək
İndi Kəlbəcər şəhərində gözəl məktəb tikilir və gələn il istifadəyə veriləcək. Ancaq builki dərs ilini kəlbəcərli uşaqlar modul tipli məktəbdə oxuyacaqlar.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər sakinləri ilə görüşdə bildirib.
Bu gün ölkəmizin ən böyük rayonu olan Kəlbəcərin və onun şəhərinin artıq canlandığını, buraya həyatın qayıtdığını vurğulayan dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Əminəm ki, siz burada rahat yaşayacaqsınız".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре