Азербайджано-турецкий консорциум выходит на болгарский нефтяной рынок

Автор: Лейла Таривердиева

SOCAR совместно с турецкой Cengiz Holding хотят купить НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе (Болгария). Об этом сообщают местные и зарубежные СМИ.

Бургасский НПЗ - крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Болгарии и крупнейший актив ЛУКОЙЛа на Балканах. В прежние годы предприятие было лидером по объемам оптовой и розничной торговли топливом в Болгарии. Но после вторжения России в Украину болгарские власти начали давление на российскую компанию.

Был введен запрет на экспорт продуктов, произведенных на НПЗ из российской нефти, до 60 процентов был увеличен для завода налог на прибыль, который правительство пообещало сократить до 15 процентов только после продажи предприятия. С марта 2024 года Болгария в рамках санкций ЕС прекратила импорт Urals, хотя, как сообщается, Евросоюз сделал исключение для НПЗ в Бургасе, позволив предприятию ЛУКОЙЛа приобретать морские партии сырья из РФ. До этого власти страны расторгли 35-летнюю концессию с российской компанией на порт Росенец, где находится нефтяной терминал для приемки сырья для НПЗ.

В конечном итоге производство практически остановилось.

В ноябре прошлого года Financial Times сообщила, что ЛУКОЙЛ может продать свой крупнейший актив на Балканах консорциуму из компаний Oryx Global (Катар) и торгового дома DL Hudson (Великобритания), и произойти это должно до конца года. Сообщалось, что на выкуп предприятия претендуют также казахстанская "КазМунайГаз", азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и турецкий Opet. Позднее казахстанская компания заявила, что не рассматривает возможность приобретения НПЗ.

Стоимость НПЗ составляет приблизительно 2 млрд. долларов.

Как ранее писало агентство Bloomberg, ЛУКОЙЛ в Болгарии - это пережиток "коммунистического правления" и от него нужно срочно избавиться. Аналитики агентства считают, что последним штрихом к переходу Болгарии в ЕС и НАТО должно стать приобретение НПЗ в Бургасе авторитетной международной компанией из Европы, США или стран Персидского залива.

В начале этого года список претендентов на покупку завода конкретизировался. По информации российских СМИ, их семь. Со ссылкой на премьер-министра Болгарии, СМИ сообщили, что первоначально интерес к приобретению НПЗ в Бургасе заявили 24 компании. Решение о том, кому продавать свой актив, может принимать только сама ЛУКОЙЛ. Болгария наравне с другими претендентами может выкупить предприятие, если такое решение примет парламент, подчеркнул премьер Болгарии Росен Желязков.

Хотя в качестве наиболее вероятных участников сделки назывались Катар, Британия и Казахстан, на сайте Болгарского национального радио (БНР) сообщается, что консорциум SOCAR - Cengiz считается главным кандидатом на покупку НПЗ в Бургасе. В июле главный исполнительный директор и совладелец Cengiz Holding Мехмет Ченгиз заявил, что сделка пока не заключена, но подходит к финалу, выразив ожидания, что продажа произойдет в течение 2-3 месяцев.

Азербайджанская Госнефтекомпания - не новичок на болгарском и в целом на балканском энергетическом рынке. Компания работает в Болгарии уже несколько лет. Особой статьей этого сотрудничества является газ.

В мае прошлого года глава SOCAR Balkany Мурад Гейдаров в рамках бизнес-форума Азербайджан-Болгария в Баку заявил, что азербайджанская Госнефтекомпания планирует расширение своего бизнеса в Болгарии и ведет работу над развитием в этой стране внутренней газораспределительной сети. В рамках того же форума между SOCAR и болгарской Asarel Investment был подписан меморандум.

Недавно в беседе с болгарскими СМИ Гейдаров подчеркнул, что SOCAR сотрудничает с правительством Болгарии и соответствующими энергетическими структурами этой страны не только для поставок газа в Болгарию, но и для того, чтобы доставлять его в как можно больше стран, которым необходим дополнительный, альтернативный газ из Азербайджана. Глава SOCAR Balkany также заявил, что Азербайджан имеет очень солидную и долгосрочную стратегию ведения бизнеса в юго-восточной части Европы: "Мы считаем, что наиболее привлекательными рынками для наших углеводородных ресурсов являются именно страны Юго-Восточной Европы - Балканы".

Отметим, что в 2024 году Азербайджан увеличил поставки газа в Болгарию до 2 млрд. кубометров газа. В настоящее время SOCAR реализует проект газификации болгарского города Панагюриште, а в перспективе планирует выйти на первое место в вопросе распределения газа в Болгарии. Между Госнефтекомпанией Азербайджана и Bulgargaz имеется контракт на 25 лет о ежегодных поставках 1 млрд. кубометров газа. То есть на сегодня Азербайджан превзошел контрактные объемы в два раза.

Анализируя вопрос продажи НПЗ ЛУКОЙЛа, эксперты отмечают, что сделка с азербайджано-турецким консорциумом выгодна всем сторонам. Азербайджан и Турция смогут обеспечить завод бесперебойными поставками сырья. Сделка также будет способствовать реанимации нефтепровода Баку-Супса, что откроет возможности и для Казахстана в плане поставок своей нефти для крупнейшего на Балканах нефтеперерабатывающего предприятия.

И что особенно важно для Азербайджана - это расширение своего энергетического присутствия в Европе.