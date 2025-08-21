Azərbaycanda hansı sahələrdə nə qədər maaş verilir? - TAM SİYAHI
Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda muzdlu işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 1097,3 manat təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,4% artıb.
Ən yüksək maaşı mədənçıxarma sənayesində işləyənlər alıb. Onların orta aylıq əməkhaqqı 4554,9 manat olub. Xam neft və təbii qaz hasilatı sahəsində isə orta əməkhaqqı 3853 manat təşkil edib. Maliyyə və sığorta fəaliyyəti (3052,6 manat) ilə qumar və mərc oyunlarının təşkili (3044,4 manat) də ən yüksək ödənişli sahələr sırasında yer alıb.
Ən aşağı maaş isə geyim istehsalı sahəsində qeydə alınıb - cəmi 448,4 manat. Bunun ardınca məşğulluq fəaliyyəti (468,6 manat), çirkli suların yığılması və emalı (499,5 manat) və mebel istehsalı (511,9 manat) gəlir.
Ən çox artım kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalında olub - əməkhaqqı bir ildə 62% artaraq 1734 manata yüksəlib. Daha sonra koks və təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı (48,5%), elektrik avadanlıqlarının istehsalı (29,2%) və hava nəqliyyatı fəaliyyəti (25%) gəlir.
Ən az artım isə mərkəzi ofislərin fəaliyyəti və idarəetmədə (0,5%), reklam işində (0,1%) və maşınların quraşdırılması və təmirində (0,2%) qeydə alınıb.
Məlumata görə, ən çox azalma sosial xidmətlər sahəsində baş verib - əməkhaqqı ötən illə müqayisədə 11,5% aşağı düşüb. Bundan başqa, sığorta, təkrar sığorta və pensiya təminatı (-6,7%) və mədənçıxarmanın digər sahələrində (-5,8%) də azalma qeydə alınıb.
Ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdlu işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı aşağıdakı kimi olub:
Mədənçıxarma sənayesi sahəsinə xidmətlərin göstərilməsi - 4554,9 manat
Xam neft və təbii qaz hasilatı - 3853,0 manat
Mədənçıxarma sənayesi - 3733,9 manat
Mərkəzi ofislərin fəaliyyəti - 3451,6 manat
Maliyyə fəaliyyəti - 3092,5 manat
Sığorta və pensiya təminatı - 3059,0 manat
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti - 3052,6 manat
Qumar oyunlarının təşkili və mərc fəaliyyəti - 3044,4 manat
Maliyyə və sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət - 2154,7 manat
Proqram təminatının işlənməsi - 2124,3 manat
Memarlıq, mühəndis və texniki məsləhətlər - 2123,3 manat
Rabitə - 2262,8 manat
Metal filizlərinin hasilatı - 2380,8 manat
Su nəqliyyatı - 2364,3 manat
Reklam fəaliyyəti və bazarın öyrənilməsi - 2306,0 manat
İnformasiya və rabitə - 1905,9 manat
İnformasiya xidmətləri - 1891,7 manat
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət - 1846,8 manat
Kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı - 1734,0 manat
İctimai birliklərin fəaliyyəti - 1654,1 manat
Kimya sənayesi - 1573,2 manat
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı - 1552,7 manat
Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri - 1538,1 manat
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat - 1482,7 manat
Tütün məmulatlarının istehsalı - 1484,9 manat
Biznesin mühafizəsi üzrə əlavə fəaliyyət - 1394,9 manat
Hüquq və mühasibat uçotu - 1396,4 manat
Anbar təsərrüfatı və yardımçı nəqliyyat fəaliyyəti - 1357,3 manat
Digər xidmətlər - 1297,5 manat
Digər peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət - 1293,0 manat
Daşınmaz əmlak əməliyyatları - 1273,4 manat
İxtisaslaşdırılmış tikinti işləri - 1271,9 manat
Sosial xidmətlər - 1181,2 manat
Yaşayış üçün yerlərin fəaliyyəti - 1185,8 manat
Elektrik avadanlıqlarının istehsalı - 1194,2 manat
Digər qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı - 1144,6 manat
Yaşayışa təminatsız sosial xidmətlər - 1144,7 manat
Tikinti - 1154,4 manat
İçki istehsalı - 1137,0 manat
Metallurgiya sənayesi - 1140,8 manat
Mülkü təyinatlı inşaat işləri - 1138,5 manat
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı - 1099,9 manat
Binaların tikintisi - 1097,4 manat
İqtisadiyyat üzrə cəmi - 1097,3 manat
Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri - 1060,6 manat
Elmi tədqiqatlar və işləmələr - 1036,7 manat
İstirahət və idman fəaliyyəti - 1036,7 manat
Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı - 1037,6 manat
Kirayə və lizinq fəaliyyəti - 1049,3 manat
İstintaq və təhlükəsizlik fəaliyyəti - 1049,0 manat
Kağız və karton istehsalı - 1007,6 manat
Səyahət agentlikləri və turoperator fəaliyyəti - 1010,1 manat
Kompüterlərin, şəxsi əşyaların və məişət mallarının təmiri - 1016,6 manat
Hazır metal məmulatlarının istehsalı - 846,1 manat
Rezin və plastmas məmulatların istehsalı - 850,8 manat
Nəşriyyat fəaliyyəti - 862,6 manat
İstirahət, əyləncə və incəsənət - 871,5 manat
Topdan və pərakəndə ticarət - 983,3 manat
Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa, topdan satış - 964,4 manat
Səhiyyə və sosial xidmətlər - 941,7 manat
Səhiyyə fəaliyyəti - 928,8 manat
Elektrik avadanlıqlarının istehsalı - 924,0 manat (keçid rəqəm)
Əczaçılıq məhsullarının istehsalı - 1243,2 manat
Kinofilm, video və televiziya proqramlarının istehsalı - 1178,3 manat
Proqramların tərtib edilməsi, radio və televiziya fəaliyyəti - 1206,1 manat
Qida məhsullarının istehsalı - 704,9 manat
Toxuculuq sənayesi - 796,6 manat
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə - 791,5 manat
İncəsənət və əyləncə tədbirləri - 770,3 manat
Baytarlıq fəaliyyəti - 770,0 manat
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı - 762,8 manat
Topdan satış (avtomobil və motosikletlərdən başqa) - 964,4 manat (təkrar)
Avtomobil və motosikletlərin pərakəndə satışı - 644,0 manat
Poçt və kuryer fəaliyyəti - 657,1 manat
İçki və yeməklərin satışı ilə bağlı xidmətlər - 653,0 manat
Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi - 667,7 manat
Tullantıların yığılması, emalı və məhv edilməsi - 686,2 manat
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq - 688,6 manat
Sair sənaye məhsullarının istehsalı - 700,4 manat
Meşə təsərrüfatı və bu sahədə xidmətin göstərilməsi - 701,1 manat
Poliqrafiya fəaliyyəti - 707,2 manat
İnzibati və yardımçı xidmətlər - 711,3 manat
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri - 739,2 manat
Çirkli suların yığılması və emalı - 499,5 manat
Mebellərin istehsalı - 511,9 manat
Dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı - 523,0 manat
Geyim istehsalı - 448,4 manat
Məşğulluq fəaliyyəti - 468,6 manat
