https://news.day.az/officialchronicle/1775240.html Президент Ильхам Алиев: В следующем году в городе Кяльбаджар будет сдана в пользование прекрасная школа В настоящее время в городе Кяльбаджар строится прекрасная школа, которая будет сдана в пользование в следующем году. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Кяльбаджар.
Подчеркнув, что Кяльбаджар, являющийся одним из крупнейших районов нашей страны, сегодня возрождается, и сюда возвращается жизнь, глава государства отметил: "Уверен, что ваша жизнь здесь будет комфортной".
