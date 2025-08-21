Президент Ильхам Алиев: В следующем году в городе Кяльбаджар будет сдана в пользование прекрасная школа

В настоящее время в городе Кяльбаджар строится прекрасная школа, которая будет сдана в пользование в следующем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Кяльбаджар.

Подчеркнув, что Кяльбаджар, являющийся одним из крупнейших районов нашей страны, сегодня возрождается, и сюда возвращается жизнь, глава государства отметил: "Уверен, что ваша жизнь здесь будет комфортной".