Маска захотели засудить

Жительница американского штата Аризона захотела засудить миллиардера Илона Маска за розыгрыш призов на выборах 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Федеральный судья заявил, что женщина из Аризоны может продолжать утверждать, что никогда бы не подписала петицию Маска "Комитет политических действий Америки" и не передала бы свои личные данные, если бы знала, что у нее нет шансов на победу", - пишет агентство.

Как отмечает Bloomberg, будущие победители были тщательно отобраны еще до объявления конкурса.