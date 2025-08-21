Представлен первый в мире защищенный от пыли и воды складной смартфон

Google официально представила Pixel 10 Pro Fold - первый в мире складной смартфон с полноценной сертификацией защиты от воды и пыли.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал GSMArena.

Pixel 10 Pro Fold оснащается двумя экранами: внешним OLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма с яркостью до 3000 нит и частотой обновления изображения до 120 Гц. Внутренний складной дисплей получил 8-дюймовую OLED-матрицу.

За производительность смартфона отвечает фирменный чип Google Tensor G5, дополненный 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Такое железо позволило всем смартфонам серии Google Pixel 10 запускать фирменную ИИ-модель Gemini Nano для локальной обработки пользовательских запросов.

Google поместила в новинку тройную камеру: основную на 48 Мп, ультраширокоугольную на 10,5 Мп и телеобъектив с разрешением 10,8 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Кроме того, в устройстве две селфи-камеры - на внешнем и внутреннем экране с разрешением 10 Мп каждая.

Смартфон поставляется с предустановленной системой Android 16. Google гарантирует поддерживать гаджет обновлениями на протяжении семи лет, что означает, что новинка получит обновление вплоть до Android 23.

Аккумулятор смартфона емкостью 5015 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную магнитную зарядку Pixelsnap мощностью 15 Вт. Ключевым отличием новинки от конкурентов стало наличие защиты корпуса от воды и пыли по стандарту IP68 - прочие складные смартфоны имеют сертификацию уровнем ниже.

Pixel 10 Pro Fold уже доступен для предзаказа, однако в продажу смартфон поступит лишь 9 октября 2025 года по цене от $1799