Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса в городе Кяльбаджар

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса в городе Кяльбаджар.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

