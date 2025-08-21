https://news.day.az/society/1775178.html На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) улице Узеира Гаджибекова, до пересечения с проспектом Азадлыг;
2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре