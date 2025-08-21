На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) улице Узеира Гаджибекова, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".