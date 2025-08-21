Умер "самый милый судья в мире"

Судья Фрэнк Каприо, известный своими трогательными выступлениями в суде, скончался в возрасте 88 лет из-за рака поджелудочной железы, следует из заявления, опубликованного на его официальной странице в Facebook, сообщает Day.Az.

Судью из города Провиденс в американском штате Род-Айленд некоторые знают по сериалу "Пойманные в Провиденсе", фрагменты которого стали вирусными в социальных сетях, в том числе в TikTok, где у Каприо было 1,6 млн подписчиков.

"Его наследие живет в бесчисленных добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания - так же, как он делал это каждый день", - говорится в заявлении.

Каприо прозвали "самым милым судьей в мире" за его сострадание в зале суда и снисходительность к людям. Сериал вышел в эфир в 2000 году и был четырежды номинирован на дневную премию "Эмми".

С 1985 по 2023 год Каприо занимал должность судьи муниципального суда Провиденса. В декабре 2023 года, вскоре после своего 87-летия, Каприо опубликовал в социальных сетях эмоциональное видео, в котором рассказал, что у него диагностировали рак.