На Солнце произошла вспышка с сильнейшим выбросом

На Солнце произошла вспышка с сильнейшим корональные выбросом массы (КВМ).

Как передает Day.Az, ряд учёных предполагает, что если бы данный КВМ произошел в сторону Земли, электричество на нашей планете отключилось часов на десять примерно в полдень четверга по московскому времени. Сама вспышка произошла на обратном от нас крае Солнца. Уже в пятницу место КВМ смогут рассмотреть специалисты, и прийти к консенсусу о силе вспышки и, возможно, лучше понять объём КВМ. Отметим, что ряд специалистов считает данный выброс КВМ довольно рутинным.

Вообще же, судя по завершающемуся периоду максимальной солнечной активности, нашей планете в этот раз сильно повезло, все вспышки напоминающие событие Кэррингтона произошли на обратной к нам стороне Солнца, либо разминулись с Землёй на несколько дней.