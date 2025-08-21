Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Доминиканы

20 августа посол Азербайджанской Республики в Доминиканской Республике Руслан Рзаев вручил верительные грамоты Президенту этой страны Луису Абинадеру.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Доминикане.

В ходе беседы с Президентом Доминиканы посол Р.Рзаев передал ему приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Выразив благодарность за приветствия главы нашего государства, Президент Доминиканы, в свою очередь, просил передать и его приветствия Президенту Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто наличие значительных возможностей для развития отношений между двумя странами в различных направлениях, отмечена важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций, а также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.