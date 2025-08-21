https://news.day.az/azerinews/1775250.html Prezident İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır Ermənistan-Azərbaycan normallaşması prosesi demək olar ki, başa çatıb və imzalanmış sənədlər bizim maraqlarımızı tam təmin edir. AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər sakinləri ilə görüşdə deyib. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb: "Biz istədiyimizə nail olmuşuq, mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır.
Prezident İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
Ermənistan-Azərbaycan normallaşması prosesi demək olar ki, başa çatıb və imzalanmış sənədlər bizim maraqlarımızı tam təmin edir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər sakinləri ilə görüşdə deyib.
Dövlətimizin başçısı vurğulayıb: "Biz istədiyimizə nail olmuşuq, mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır. Faktiki olaraq o, heç bir fəaliyyət göstərmirdi və göstərə də bilməzdi. Ancaq hüquqi cəhətdən mövcud idi, indi onun da sonu yaxınlaşır".
