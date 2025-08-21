https://news.day.az/society/1775233.html В Масаллинском районе утонул человек В Виляшчайском водохранилище, расположенном рядом с селом Иси Масаллинского района, произошел трагический случай - утонул мужчина. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, к поисковым работам подключились водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах МЧС.
В ведомстве отметили, что дополнительные сведения об инциденте будут обнародованы позднее.
