В Масаллинском районе утонул человек

В Виляшчайском водохранилище, расположенном рядом с селом Иси Масаллинского района, произошел трагический случай - утонул мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, к поисковым работам подключились водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах МЧС.

В ведомстве отметили, что дополнительные сведения об инциденте будут обнародованы позднее.