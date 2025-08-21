При строительстве Гянджинского мемориального комплекса сохранят следы разрушенных зданий
При строительстве Гянджинского мемориального комплекса будут сохранены следы зданий, подвергшихся террористическим атакам.
Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщил заместителя начальника Управления проектов на освобожденных территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.
По его словам, комплекс располагается на площади 4 гектаров: "Строительные работы находятся на завершающей стадии. Также ведутся работы по благоустройству территории. Мемориальный комплекс, который будет отражать преступления армянской армии против мирного населения в период 44-дневной Отечественной войны, создается на месте жилых домов и бывшего парка, подвергшихся ракетным обстрелам. Комплекс будет состоять из двухэтажного здания музея и выставочного зала, где посетителям представят экспозицию о преступлениях против мирного населения, а также обоснуют расположение разрушенных зданий".
Рамиль Джахангиров подчеркнул, что музей подробно расскажет о преступлениях против мирных жителей Азербайджана: "Период Отечественной войны будет представлен как в фотографиях, так и в видеоматериалах. Посетители смогут получить информацию о событиях с помощью QR-кодов".
