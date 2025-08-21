Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил пять принципов, на которых основано Вашингтонское соглашение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он озвучил их на заседании правительства.

"В Вашингтонской декларации четко прописаны пять принципов, на которых основано соглашение: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, неприкосновенность границ и взаимность", - отметил он.