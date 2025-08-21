Благодаря Вашингтонским соглашениям Армения вышла на новый этап развития - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян убеждён, что благодаря Вашингтонским соглашениям от 8 августа Армения вышла на новый этап развития.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такую позицию он озвучил на заседании правительства.
Премьер-министр сначала поздравил всех членов правительства с установлением мира между Арменией и Азербайджаном.
"Мы провели ряд обсуждений с правительством, расширенным Советом безопасности, президентом республики, нашими парламентскими коллегами, а также с фракцией "Гражданский договор". Я пригласил их перед отъездом в Вашингтон, чтобы мы провели консультации, обсуждения и анализ текстов. И мы пришли к выводу, что этот шаг необходимо предпринять", - сказал Пашинян.
Он поблагодарил всех членов правительства за проделанную работу и поддержку процесса, подчеркнув, что это не подведение итогов их работы, а её начало.
"Убеждён, что этим шагом мы вступили в новую повестку развития, в новое измерение развития. И здесь содержание и энергия нашей работы должны быть выше. Эффективность нашей работы должна быть выше. Впереди много работы. Это конструктивная, мирная, созидательная работа. И мы все должны быть максимально сосредоточены на этой работе", - добавил Пашинян.
Премьер-министр также подчеркнул важность общественной коммуникации, чтобы граждане понимали, что делает правительство и почему оно это делает.
"Даже самые большие достижения проблематичны, если генезис этих успехов непонятен общественности", - сказал Пашинян, добавив, что в ближайшем будущем членам правительства следует уделять больше внимания общественной коммуникации.
