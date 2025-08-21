Благодаря Вашингтонским соглашениям Армения вышла на новый этап развития

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убеждён, что благодаря Вашингтонским соглашениям от 8 августа Армения вышла на новый этап развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такую позицию он озвучил на заседании правительства.

Премьер-министр сначала поздравил всех членов правительства с установлением мира между Арменией и Азербайджаном.

"Мы провели ряд обсуждений с правительством, расширенным Советом безопасности, президентом республики, нашими парламентскими коллегами, а также с фракцией "Гражданский договор". Я пригласил их перед отъездом в Вашингтон, чтобы мы провели консультации, обсуждения и анализ текстов. И мы пришли к выводу, что этот шаг необходимо предпринять", - сказал Пашинян.

Он поблагодарил всех членов правительства за проделанную работу и поддержку процесса, подчеркнув, что это не подведение итогов их работы, а её начало.

"Убеждён, что этим шагом мы вступили в новую повестку развития, в новое измерение развития. И здесь содержание и энергия нашей работы должны быть выше. Эффективность нашей работы должна быть выше. Впереди много работы. Это конструктивная, мирная, созидательная работа. И мы все должны быть максимально сосредоточены на этой работе", - добавил Пашинян.

Премьер-министр также подчеркнул важность общественной коммуникации, чтобы граждане понимали, что делает правительство и почему оно это делает.