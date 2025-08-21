https://news.day.az/officialchronicle/1775185.html

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом работ на автомобильной дороге Тоганалы–Кяльбаджар–Истису

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства провел техническое открытие тоннеля Муровдаг протяженностью 11,7 километра, построенного на 13,5-м километре этой дороги.