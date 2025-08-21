Сколько человек трудоустроят на заводе «Азербазальт» в Гяндже?

Как сообщалось ранее, 20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки в городе Гянджа фундамента предприятия по производству базальтовой продукции ООО "Азербазальт".

В рамках медиатура, организованного по этому поводу, журналисты посетили предприятие ООО "Азербазальт".

Как передает корреспондент карабахского бюро Trend, представителям СМИ сообщили, что здесь будут выпускаться базальтовый порошок и органические удобрения на его основе, передает Day.Az.

Проект реализуется в два этапа. Инвестиционная стоимость первого этапа составляет 27 миллионов манатов. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики владеет 30-процентной долей в проекте. Завод, занимающий площадь 4 гектара, будет производить 360 тысяч тонн органических удобрений в год. Для производства будет использоваться высококачественный базальт, добываемый на месторождении "Чайкенд" в Гёйгёльском районе. Предприятие построено на основе шведских и турецких технологий. В рамках первого этапа планируется создание 200 постоянных рабочих мест.

На втором этапе предусмотрено производство высокотехнологичной продукции на основе базальта: базальтового волокна, филамента (сырья для 3D-принтеров) и других промышленных материалов. Это придаст проекту дополнительную стратегическую ценность и будет способствовать обеспечению оборонной, строительной и высокотехнологичной отраслей современной и экологически чистой продукцией. В рамках второго этапа будет создано еще 300 рабочих мест. Выпускаемая продукция покроет внутренний спрос и выйдет на экспортные рынки.

Отмечается, что базальтовая продукция востребована в первую очередь на международных рынках. Она отличается высоким качеством, экологической безопасностью и широким спектром применения в сельском хозяйстве и промышленности.

Базальтовый порошок вулканического происхождения с высоким содержанием минералов восстанавливает питательный баланс почвы, улучшает ее структуру и повышает урожайность, а также предотвращает закисление водоемов. Базальтовые волокна применяются при производстве фильтрующих, звукоизоляционных, термостойких и антикоррозионных покрытий, добавок для бетона и других прочных строительных материалов. Эти материалы отличаются высокой термостойкостью, долговечностью и экологичностью, что обеспечивает их широкое использование в авиации, ракетостроении, оборонной и автомобильной промышленности.

Создание завода станет важным шагом в развитии ненефтяной промышленности Азербайджана на основе экологически устойчивой модели, а также в наращивании выпуска конкурентоспособной и экспортно-ориентированной продукции. Использование местного базальта в качестве сырья позволит эффективно задействовать национальные природные ресурсы и укрепить производственную цепочку с высокой добавленной стоимостью.