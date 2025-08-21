Часть Баладжары останется без света

В связи с проведением ремонтно-обследовательных и усилительных работ будет приостановлена ​​подача электроэнергии в ряде районов, входящих в Баладжаринскую электроэнергетическую систему (ETSI).

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг", в целях повышения качественных показателей электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию 21 августа будут проведены ремонтно-обследовательные и усилительные работы на подстанции №80 35/6 кВ, трансформаторных пунктах (ТП) и комплектных трансформаторных пунктах (КТП).

Отмечено, что в связи с этим с 10:30 до 14:30 будет ограничена подача электроэнергии в жилые районы, расположенные вокруг комплекса Бакинского международного автовокзала, а также в жилом массиве Мотодром. После завершения работ эти районы будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.