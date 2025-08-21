В Азербайджане выплачены все пенсии

13 августа были выплачены пенсии за август для жителей городов Баку и Сумгайыта, Абшеронского района и Нахичыванской Автономной Республики. Сегодня пенсии выплачены жителям регионов страны, включая лиц, получающих пенсии на льготных условиях.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.