https://news.day.az/economy/1775248.html В Азербайджане выплачены все пенсии 13 августа были выплачены пенсии за август для жителей городов Баку и Сумгайыта, Абшеронского района и Нахичыванской Автономной Республики. Сегодня пенсии выплачены жителям регионов страны, включая лиц, получающих пенсии на льготных условиях. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
