АЖД купил сотни новых вагонов

Входящее в AZCON Holding ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за счет внутренних инвестиций приобрело 300 новых вагонов с целью расширения и модернизации своего вагонного парка.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на компанию, из общего числа новых вагонов 200 составляют полувагоны, а 100 - универсальные платформы.

Платформы грузоподъемностью 72 тонны и сроком службы 32 года предназначены для контейнерных перевозок и подходят как для стандартных 20-футовых, так и для 40-футовых контейнеров. В АЖД отмечают, что такие платформы являются высокоэффективным, гибким и экономичным решением, позволяющим удовлетворить растущий спрос на контейнерные перевозки.

По данным компании, в последнее время наблюдается значительный рост контейнерных грузов, проходящих по Срединному коридору между Китаем и Азербайджаном. Так, за семь месяцев 2025 года из Китая было принято 225 блок-поездов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. До конца года ожидается прием более 400 блок-поездов. Всего за январь-июль было перевезено 24 тысячи TEU, что также почти в два раза больше прошлогоднего показателя.

Помимо контейнеров, платформы могут использоваться для перевозки пиломатериалов, труб, рельсов и других крупногабаритных и тяжелых грузов. Упрощенная конструкция облегчает погрузочно-разгрузочные работы сбоку и сверху, сокращая время на выполнение операций.

Полувагоны, в свою очередь, рассчитаны на перевозку крупногабаритных и специальных грузов, включая древесину, щебень и иные строительные материалы. Их грузоподъемность составляет 70 тонн, объем - 85 кубометров, срок службы - 22 года. Высокая вместимость и грузоподъемность делают полувагоны экономичным и надежным средством массовых перевозок. Благодаря открытой конструкции они отличаются простотой разгрузки, техобслуживания и ремонта, что делает их востребованными в угольной, металлургической, строительной и сельскохозяйственной отраслях.

В компании подчеркивают, что новые грузовые вагоны с современными техническими характеристиками будут использоваться как во внутренних, так и в международных транзитных перевозках по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад", проходящим через территорию Азербайджана. Это позволит повысить эффективность и скорость выполнения грузовых операций.

С учетом постоянного роста объемов транзитных перевозок на международных маршрутах, АЖД продолжает работу по обновлению и расширению локомотивного и вагонного парка для обеспечения надежных и безопасных грузоперевозок. Так, в апреле текущего года компания подписала контракт на приобретение семи новых локомотивов китайского производства и запасных частей к ним. На следующем этапе планируется дополнить парк еще 14 магистральными локомотивами.