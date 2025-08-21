В Японии заметили падающий оранжевый метеор

Невероятную красоту заметили в Японии - метеор сгорел прямо на глазах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Необычное явление наблюдали в Кагосиме, Миядзаки, Осаке и других городах. После вспышки в небе виднелся падающий оранжевый шар.

Представляем вашему вниманию данные кадры: