В Японии заметили падающий оранжевый метеор - ВИДЕО

Невероятную красоту заметили в Японии - метеор сгорел прямо на глазах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Необычное явление наблюдали в Кагосиме, Миядзаки, Осаке и других городах. После вспышки в небе виднелся падающий оранжевый шар. Представляем вашему вниманию данные кадры: