В Японии заметили падающий оранжевый метеор - ВИДЕО
Невероятную красоту заметили в Японии - метеор сгорел прямо на глазах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Необычное явление наблюдали в Кагосиме, Миядзаки, Осаке и других городах. После вспышки в небе виднелся падающий оранжевый шар.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
