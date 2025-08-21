Азербайджанская нефть растет в цене

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на условиях CIF выросла на 0,56 доллара США, или 0,82% по сравнению с предыдущим показателем, составив 68,90 доллара за баррель.

Об этом сообщил Day.Az источник на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB увеличилась на 0,53 доллара, или 0,79%, достигнув 67,36 доллара.

Стоимость нефти марки URALS выросла на 0,35 доллара, или 0,63% по сравнению с предыдущим показателем, составив 55,47 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, повысилась на 0,24 доллара, или 0,36% по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,56 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.