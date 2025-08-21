Следом за базовой моделью Pixel 10 компания Google представила флагманские смартфоны Pixel 10 Pro и 10 Pro XL. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Pixel 10 Pro оснащается 6,3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1280х2856 пикселей, тогда как Pixel 10 Pro XL - 6,8-дюймовым с разрешением 1344х2992 пикселей. Оба экрана поддерживают динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц, имеют яркость 3300 нит и защищены закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Оба смартфона получили тройную камеру: основную на 50 Мп, ультраширокоугольную с разрешением 48 Мп и телеобъектив на 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Селфи-камера представлена датчиком на 42 Мп.

Среди прочего отмечается наличие фирменной технологии Pro Res Zoom, которая в сочетании с ИИ-алгоритмами обеспечивает 100-кратное цифровое приближение. Также имеется поддержка видеосъемки в разрешении 8K, улучшенного ночного режима Night Sight Video и системы стабилизации Video Boost.

За производительность смартфонов отвечает чип Google Tensor G5, который стал на 25% производительнее и на 60% лучше в работе ИИ по сравнению с предыдущим поколением. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенное хранилище варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ и от 256 ГБ до 1 ТБ в Pixel 10 Pro и 10 Pro XL соответственно.

Pixel 10 Pro получил батарею на 4870 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт, а Pixel 10 Pro XL - аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Смартфоны также поддерживают магнитную беспроводную зарядку Qi 2 мощностью 15 Вт (Pixel 10 Pro) и 25 Вт (Pixel 10 Pro XL).

Google предлагает Pixel 10 Pro и 10 Pro XL по цене от $999 и $1199 соответственно.