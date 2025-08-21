Титулованный азербайджанский дзюдоист вошел в тренерский штаб латвийского клуба

Известный азербайджанский дзюдоист, чемпион Европы Орхан Сафаров получил приглашение в латвийский клуб "Kyodai".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт клуба, Сафаров будет проводить занятия для старших возрастных групп и мастер-классы для начинающих, усиливая методическую базу и соревновательную подготовку.

Клуб "Kyodai" базируется в Латвии и активно развивает международные связи. Весной 2025 года его спортсмены прошли недельные сборы в Баку на базе "Atilla Judo Club", где в свое время тренировались такие лидеры азербайджанского дзюдо, как Рустам Оруджев и сам Орхан Сафаров. В рамках лагеря прошли мастер-классы и командные старты.

Кроме того, "Kyodai" организует крупные детско-юношеские соревнования и фестивали, включая Международный турнир "Kyodai" и Лиепайский фестиваль дзюдо, которые привлекают сильных европейских и азербайджанских атлетов.

Ожидается, что приход Сафарова усилит техническую и тактическую работу "Kyodai" как в стойке, так и в партере, а также расширит обмен опытом между латвийскими и азербайджанскими школами дзюдо.