Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии «Магазина кяльбаджарского меда, пчеловодства и продуктов пчеловодства - Балланд»

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии "Магазина кяльбаджарского меда, пчеловодства и продуктов пчеловодства - Балланд".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
