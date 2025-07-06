https://news.day.az/sport/1765900.html «Нефтчи» может подписать мировую футбольную звезду "Нефтчи", готовящийся к новому сезону, может пополнить свой состав мировой футбольной звездой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, бакинский клуб начал переговоры с бразильским полузащитником Дугласом Костой. Игрок, ранее выступавший за такие европейские гранды, как "Бавария" и "Ювентус", хорошо известен любителям футбола.
«Нефтчи» может подписать мировую футбольную звезду
"Нефтчи", готовящийся к новому сезону, может пополнить свой состав мировой футбольной звездой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, бакинский клуб начал переговоры с бразильским полузащитником Дугласом Костой.
Игрок, ранее выступавший за такие европейские гранды, как "Бавария" и "Ювентус", хорошо известен любителям футбола.
В составе мюнхенского клуба он провел 97 матчей, отметившись 15 голами и 30 результативными передачами. За туринский "Ювентус" он сыграл 103 матча, забив 10 голов и сделав 21 голевую передачу.
На счету 33-летнего хавбека также 31 матч за сборную Бразилии. С лета 2024 года он защищает цвета австралийского клуба "Сидней".
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