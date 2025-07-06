Как долго продержится нестабильная погода в Азербайджане?

В некоторых частях Азербайджана сохраняется ветреная и дождливая погода, свидетельствуют данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 9:00 часов 6 июля.

Как сообщили Day.Az в службе, в Гяндже выпало 8 мм осадков, Гахе - 7, Шаруре и Гёйгёле - 4, Шеки (Кишчай) - 2, Загатале, Балакене, Шамкире, Гядабее, Товузе и Шахдаге - 2, Нахчыване, Дашкесане, Геранбое и Нафталане - 3, Баку и на Абшеронском полуострове - 1 мм.

В настоящее время в некоторых местностях наблюдается северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 28 м/с, Шаруре и Нефтчале - 20, Джульфе - 19, Шамахы и Нафталане - 18.

Высота волн в Каспийском море - 4,2 метра.

Ожидается, что нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории страны, сохранятся до утра 7 июля.