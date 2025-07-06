В Таиланде зафиксировали вспышку розового лишая

В Таиланде зафиксирован рост заболеваемости розовым лишаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, департамент медицинских услуг страны выпустил официальное предупреждение в связи с увеличением числа случаев кожного заболевания.

Точное количество заражений не уточняется, однако медицинские службы призывают граждан быть внимательными к своему здоровью.

В случае ухудшения самочувствия - появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или расстройства пищеварения, особенно после возвращения из зарубежных поездок - рекомендуется немедленно обратиться к врачу.