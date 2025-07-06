https://news.day.az/medicine/1765887.html В Таиланде зафиксировали вспышку розового лишая В Таиланде зафиксирован рост заболеваемости розовым лишаем. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, департамент медицинских услуг страны выпустил официальное предупреждение в связи с увеличением числа случаев кожного заболевания.
В Таиланде зафиксировали вспышку розового лишая
В Таиланде зафиксирован рост заболеваемости розовым лишаем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, департамент медицинских услуг страны выпустил официальное предупреждение в связи с увеличением числа случаев кожного заболевания.
Точное количество заражений не уточняется, однако медицинские службы призывают граждан быть внимательными к своему здоровью.
В случае ухудшения самочувствия - появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или расстройства пищеварения, особенно после возвращения из зарубежных поездок - рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
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