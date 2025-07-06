Трамп ввел режим ЧС в округе Керр штата Техас из-за наводнения

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр штата Техас, наиболее пострадавшем от наводнения, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Как отметил американский лидер, введение режима ЧС позволит "немедленно выделить необходимые ресурсы сотрудникам экстренных служб".

По последним данным, в результате наводнения в центральной части Техаса погибли по меньшей мере 59 человек. Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее сообщил, что эвакуировать удалось более 850 человек.

Трамп отмечал, что федеральные власти оказывают содействие службам штата в ликвидации последствий наводнения. В субботу в Техас прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.