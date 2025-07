https://news.day.az/world/1765871.html

Британцы недовольны политикой Стармера

Свыше 70% британцев сочли правительство лейбориста Кира Стармера хаотичным. Как передает Day.Az, об этом сообщило издание The Sunday Times по итогам опроса More in Common. Отмечается, что с такими же оценками до этого сталкивалось правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком.