Британцы недовольны политикой Стармера

Свыше 70% британцев сочли правительство лейбориста Кира Стармера хаотичным.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание The Sunday Times по итогам опроса More in Common.

Отмечается, что с такими же оценками до этого сталкивалось правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком. При этом 37% опрошенных считают политику Стармера менее последовательной, чем у его предшественника.

В опросе More in Common участвовали свыше 10 тыс. человек.

До этого Sky News писало, что Стармер может в ближайшие месяцы покинуть пост премьера Британии.