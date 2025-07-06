https://news.day.az/world/1765871.html Британцы недовольны политикой Стармера Свыше 70% британцев сочли правительство лейбориста Кира Стармера хаотичным. Как передает Day.Az, об этом сообщило издание The Sunday Times по итогам опроса More in Common. Отмечается, что с такими же оценками до этого сталкивалось правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком.
Британцы недовольны политикой Стармера
Свыше 70% британцев сочли правительство лейбориста Кира Стармера хаотичным.
Как передает Day.Az, об этом сообщило издание The Sunday Times по итогам опроса More in Common.
Отмечается, что с такими же оценками до этого сталкивалось правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком. При этом 37% опрошенных считают политику Стармера менее последовательной, чем у его предшественника.
В опросе More in Common участвовали свыше 10 тыс. человек.
До этого Sky News писало, что Стармер может в ближайшие месяцы покинуть пост премьера Британии.
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