Зангезурский коридор: Баку и Анкара диктуют темп, Ереван буксует в комплексах

В тот момент, когда мир всё настойчивее требует новых решений и свежего взгляда на устойчивое развитие, Зангезурский коридор выходит на передний план как мощный символ геополитического и геоэкономического обновления. Не случайно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Азербайджана, недвусмысленно подчеркнул историческую значимость этого маршрута. "Армения, хотя изначально выступала против Зангезурского коридора, демонстрирует более гибкий подход к участию в экономической интеграции", - отметил он, открывая, по сути, новую страницу в региональной повестке.

Эрдоган подробно объяснил, почему Анкара делает ставку на этот коридор: "Открытие Зангезурского коридора станет стратегическим шагом для Среднего коридора. Когда коридор будет открыт, товары из Турции смогут быстрее доставляться через Каспий в Центральную Азию и Китай, а грузы, идущие из Европы в Китай, начнут проходить через Турцию". Эти слова показывают, что речь идёт не просто о региональной дороге, а о масштабной транспортной системе, призванной интегрировать целый континент.

Особое место в планах Анкары занимает железнодорожное сообщение, которое станет неотъемлемой частью маршрута. "В этот маршрут также входит железнодорожная система. Поэтому значение Зангезурского коридора в грузоперевозках возрастает и будет возрастать", - подчеркнул турецкий лидер, обозначив долгосрочные перспективы развития транзитного потенциала.

Эрдоган также связал судьбу коридора с перспективой прочного мира между Азербайджаном и Арменией: "Мир меняется, и эта ситуация требует новых шагов. Идти в ногу с изменениями - значит активировать потенциал и открыть двери для прибыли. Мирное соглашение, которое подпишут Армения и Азербайджан, изменит атмосферу в регионе. Мы станем свидетелями открытия одной за другой новых и исторических возможностей благодаря достигнутому миру".

Эти слова звучат как сигнал всему региону: Зангезурский коридор - это не просто транспортный маршрут, а своего рода дыхательный клапан, через который в Южный Кавказ и всю Евразию поступит новый кислород торговли, логистики, взаимных инвестиций и стабильности. Коридор даст возможность запустить потенциал целых территорий, которые долгие годы оставались в изоляции из-за конфликтов и войн.

И когда на карте вновь соединятся дороги, железные магистрали и морские пути, регион обретёт ещё один редкий шанс - превратить географию разобщённости в географию сотрудничества. Именно это превращает Зангезурский коридор в проект с историческим смыслом, способный стать проводником в более справедливое и взаимовыгодное будущее.

... Слово "Зангезур" сегодня звучит не просто как географический термин. Этот небольшой участок на карте способен трансформировать транспортную архитектуру всего Южного Кавказа и открыть ворота к экономическому рывку сразу для нескольких стран. В первую очередь - для Азербайджана, Турции, а также, как это ни парадоксально, самой Армении.

В основе идеи Зангезурского транспортного коридора - восстановление прямого сообщения между западными районами Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой через южную часть Сюникской области Армении, исторически именуемой Зангезуром. Проект обсуждается уже несколько лет, но после окончания 44-дневной войны в 2020 году, он приобрёл новую актуальность.

Согласно пункту 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения обязалась обеспечить "транспортное сообщение" между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, при участии российских пограничных служб. Однако этот механизм так и не был до конца реализован - несмотря на колоссальные возможности, которые он открывает для самой Армении.

Почему Зангезурский коридор может быть выгоден Еревану?

Во-первых, это экономика. Согласно оценкам азербайджанских и турецких аналитических центров, только восстановление железнодорожного движения по маршруту Горадиз - Мегри - Ордубад - Нахчыван способно ежегодно приносить Армении транзитные доходы в размере не менее 250-300 миллионов долларов. Эти цифры базируются на расчётах пропускной способности в 4-5 миллионов тонн грузов в год. При дальнейшем росте региональной торговли транзит может вырасти и до 7-8 миллионов тонн, что увеличит прибыль Армении ещё минимум на 150-200 миллионов долларов.

Во-вторых, Зангезурский коридор - это рабочие места. В самой Сюникской области уровень безработицы стабильно превышает 14-16% (данные Статкома Армении за 2025 год), а в некоторых сельских районах достигает 25%. Реконструкция транспортной инфраструктуры, создание логистических центров, обеспечение таможенного и сервисного обслуживания - всё это даст тысячи вакансий для местного населения.

В-третьих, появляется перспектива диверсифицировать торговлю. Армения сегодня почти полностью зависит от грузопотока через Верхний Ларс и иранское направление. Эти маршруты уязвимы: зимой Ларс часто перекрывается, а политические колебания в отношениях с Ираном могут мгновенно ударить по армянскому импорту и экспорту. Коридор через Зангезур дал бы Еревану новое окно на турецкие и азербайджанские рынки, а через них - на рынки Центральной Азии и Китая по Транскаспийскому маршруту.

Примечательно, что такие перспективы признают и в самой Армении. Ещё в 2021 году бывший министр экономики Ваан Керобян открыто говорил, что "разблокирование всех транспортных коммуникаций сулит Армении новые экономические горизонты". Эксперт Центра региональных исследований Армении Арам Саакян в недавнем интервью газете Hraparak подчеркнул, что "при правильных условиях армянский бизнес сам будет заинтересован в транзитном коридоре, поскольку это даёт приток инвестиций и конкурентоспособных товаров".

Конечно, вокруг Зангезурского коридора есть политические страхи - армянское общество воспринимает его как угрозу "потери суверенитета". Однако с правовой точки зрения речи о передаче территории не идёт: коридор предполагает лишь транспортное сообщение с гарантией безопасности, подобно тому, как действуют транзитные коридоры в Европе (вспомните пример железных дорог, связывающих Калининградскую область России с остальной частью РФ через Литву по схеме "сухого коридора").

Теперь стоит взглянуть шире - на геоэкономические последствия.

Если Зангезурский коридор будет открыт, Азербайджан и Турция фактически свяжут свои транспортные артерии напрямую, создав единое грузовое плечо от Каспия до Средиземного моря. Это радикально усилит роль Южного Кавказа в глобальной торговле. Сегодня суммарный грузооборот Азербайджана по железным дорогам составляет около 35 миллионов тонн в год (по данным ADY, 2024), а турецкая система TCDD перевозит порядка 33 миллионов тонн. Даже если часть этих грузов пойдёт по Зангезуру - это миллиардные доходы и тысячи рабочих мест в регионе.

При этом выигрывают и более дальние игроки: страны Центральной Азии, прежде всего Казахстан и Узбекистан, давно заинтересованы в транзите своих товаров в Европу через Каспий, Азербайджан, Нахчыван, далее Турцию. В 2023 году экспорт Казахстана в Европейский союз составил 40 миллиардов долларов, причём около 60% этого экспорта связано с сырьевыми товарами, требующими надёжных транспортных каналов. Зангезурский маршрут становится важнейшим звеном этой логистической цепочки.

Один из свежих аргументов в пользу коридора - глобальные риски на фоне геополитических кризисов. Суэцкий канал уже не гарантирует стабильного транзита (напомню, инцидент с контейнеровозом Ever Given в 2021 году заблокировал мировой трафик на неделю и обошёлся глобальной экономике почти в 10 миллиардов долларов потерь). В таких условиях Транскаспийский и Зангезурский маршруты рассматриваются инвесторами как стратегически важная альтернатива.

Наконец, не стоит забывать о социальной стабильности. Сюникская область Армении за последние 10 лет потеряла более 12% населения - люди просто уезжают. Инфраструктурный проект способен переломить эту тенденцию: дорожное строительство, логистика, новые гостиницы, сервисные центры, автосервисы - это реальный шанс остановить депопуляцию.

Конечно, остаются препятствия. В Армении есть политические силы, которые эксплуатируют тему коридора для нагнетания страхов. Их риторика строится на якобы "угрозе потери суверенитета" или "военного диктата" Баку. Но подобные заявления противоречат как международному праву, так и элементарной логике: транспортный коридор - это не аннексия.

Более того, Европейский союз неоднократно подчёркивал необходимость разблокирования коммуникаций в Южном Кавказе.

Если всё пойдёт по оптимистичному сценарию, то уже к концу 2026 года коридор может принять первый транзитный поезд. По предварительным сметам, азербайджанская часть маршрута обойдётся примерно в 300 миллионов долларов, армянская - около 200 миллионов. Источниками финансирования могут выступить международные банки развития, в том числе Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который с интересом наблюдает за проектом.

С учётом растущих тарифов на перевозки в Чёрноморском регионе (только за 2024 год они выросли в среднем на 17% по данным Transport Intelligence), именно Зангезурский коридор способен стать наиболее конкурентоспособным вариантом.

В сухом остатке - Армения получит 250-500 миллионов долларов транзитных доходов, снизит зависимость от Ларса и иранской границы, создаст тысячи рабочих мест, откроет рынок Центральной Азии и Турции, и наконец, получит мощный стимул для устойчивого развития отсталых районов Сюника.

Может ли Ереван позволить себе отказаться от такого шанса? Вопрос риторический.

Зангезурский транспортный коридор - это не просто дорога. Это нерв новой эпохи регионального развития, где Армения может занять достойное место, если решится смотреть вперёд, а не цепляться за фантомные страхи прошлого.

В истории бывают моменты, когда судьба стучится в дверь - не стоит упускать её, ведь второй раз она может не прийти.

Когда речь заходит о Зангезурском транспортном коридоре, Турция воспринимается не просто как заинтересованный участник - она выступает одним из его архитекторов, инвесторов, гарантов и бенефициаров одновременно. Турция, по сути, превращается в системообразующую силу всей концепции разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

Почему? Прежде всего Турция рассматривает Зангезурский коридор как связующее звено между своей национальной транспортной сетью и обширным тюркским пространством Востока. Фактически речь идёт о возрождении исторического маршрута, который соединял Анатолию с Закавказьем и дальше с Каспием и Центральной Азией ещё в XIX веке. Турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу в марте 2025 года недвусмысленно заявил, что "Зангезурский коридор - это не только проект регионального значения, это стратегическая артерия для всего Тюркского мира".

Эта формулировка объясняет всё.

Сегодня доставка товаров из Стамбула до Баку идёт либо морем, либо через Грузию, что увеличивает стоимость логистики на 12-15% и создаёт зависимость от политически чувствительных маршрутов. Новая трасса по Зангезуру сокращает это плечо почти на 400 километров, минимизируя транзитные издержки и риски.

Но дело не только в грузах. Зангезурский коридор - это фундамент новой геополитической реальности, где Турция становится центром пересечения Востока и Запада. С открытием Зангезурского коридора Турция сможет кратно увеличить этот показатель, подключив к нему не только казахстанскую и узбекскую продукцию, но и афганские и пакистанские товары, которые уже сегодня ищут альтернативные пути выхода в Европу.

Добавьте к этому масштабную стратегию Анкары по укреплению сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, где Турция играет роль безусловного лидера. Турция делает ставку не только на экономический, но и на цивилизационный эффект от реализации проекта.

Ещё один фактор, который часто недооценивают в Армении, - это транзитные инвестиции. Турция фактически предлагает Еревану не воевать с соседями, а вместе зарабатывать на транзите, сохраняя при этом армянский суверенитет и контроль над своими землями.

Если взглянуть на карту, становится видно, что Зангезурский коридор для Турции - это логический пазл, который замыкает всю её евразийскую стратегию. От Стамбула через Карс и Игдыр, далее по новой железной дороге через Нахчыван и Зангезур, Турция получает коридор к Баку, откуда открывается выход на весь Транскаспийский маршрут до Китая. В эпоху, когда Суэцкий канал становится всё менее надёжным, это колоссальное конкурентное преимущество.

Экономисты Турецкого экспортного совета подсчитали, что ежегодные выгоды от оптимизации транзита по этому маршруту могут сэкономить турецким производителям и логистам до 120 миллионов долларов только за счёт сокращения времени доставки и расходов на топливо. А если учесть рост товарооборота, то общая годовая экономия в перспективе 5-7 лет может превысить 1 миллиард долларов.

Кроме того, Турция выступает своего рода гарантом стабильности для проекта. На фоне армяно-азербайджанских противоречий именно турецкий дипломатический вес и её военно-политический союз с Азербайджаном служат фактором сдерживания и стабильности. Условно говоря, коридор строится не в вакууме, а под гарантией крупной региональной державы, обладающей мощной армией и твёрдым политическим ресурсом, что крайне важно для долгосрочных инвесторов.

Не стоит забывать и о политическом аспекте. Открытие Зангезурского коридора означает для Турции символический разрыв армянской блокады, действовавшей почти 30 лет. Анкара демонстрирует, что готова не только прощать, но и включать Армению в региональные проекты, если та готова вести себя прагматично. Этот политический жест многого стоит: он может стать фундаментом долгосрочного примирения.

Наконец, значение Турции в проекте - это лицо модернизации. Турецкие строители, банки, логисты уже умеют реализовывать колоссальные проекты в сложнейших условиях. Достаточно вспомнить гигантские мосты через Дарданеллы, новые аэропорты, высокоскоростные магистрали. Их опыт позволит поднять уровень инфраструктуры Зангезурского коридора до мировых стандартов, что самим армянам при их бюджете и технологиях было бы крайне сложно.

И самое главное - Турция превращает коридор в символ будущего, в доказательство того, что Южный Кавказ способен выйти из замкнутого круга вражды и войн и стать частью глобальной системы.

Для Анкары это не просто бизнес, это стратегия. Для региона это не просто дорога, это ключ к миру.

И всё же в этом проекте - за сухими цифрами и железнодорожными схемами - скрывается куда большее, чем просто товаропотоки и грузовые поезда. Зангезурский коридор - это, по сути, приговор устаревшей политике вражды и блокад, которые десятилетиями душили регион, превращая его в заложника фантомных обид и реваншистских комплексов.

Сегодня, когда сама история ломится в дверь, требуя новых решений, Армения получает уникальный шанс. Шанс перестать быть тупиковой ветвью и стать частью большого, живого, растущего мира, который не боится смотреть в будущее. Вопрос здесь не о том, уступить или не уступить - вопрос о том, хочет ли армянский народ вырваться из колоды заштампованных страхов и наконец вздохнуть полной грудью.

Этот коридор - это артерия, через которую пойдёт кислород для всей Южной Евразии, это платформа, способная примирить память о прошлом с вызовами настоящего. Турция, Азербайджан, страны Центральной Азии - они уже видят эту дорогу не как угрозу, а как возможность. Видит ли её так Ереван? Вот главный вопрос.

Ибо второй раз такой исторический шанс может не представиться. Второй раз может не прийти ни политическая воля, ни деньги, ни международное окно возможностей. И если сейчас Армения вновь замкнётся в скорлупе своих комплексов, то через десять лет будет обвинять только саму себя, глядя, как мимо проходят новые маршруты, новые инвестиции и новые союзы.

Зангезурский коридор - это экзамен не только для армянской политической элиты, но и для всего общества, которое обязано понять: XXI век не терпит изоляции. XXI век - это время больших инфраструктурных проектов, больших компромиссов и больших объединений.

И именно поэтому Зангезурский коридор - это не просто про рельсы и асфальт. Это про смелость. Смелость вырваться из плена иллюзий, смелость признать интересы всех сторон, смелость построить будущее, которое не будет повторять ошибок прошлого.

А кто не сумеет этой смелостью воспользоваться, останется за бортом истории.

Вот и всё.