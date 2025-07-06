В освобожденном Хыдырлы построят свыше тысячи жилых домов

Село Хыдырлы расположено в северо-западной части города Агдам, всего в 3 километрах от районного центра. В октябре 2022 года в церемонии закладки фундамента села приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Площадь проектируемой территории составляет более 417 гектаров. В рамках первой и второй фаз планируется переселение около 6 тысяч человек и строительство 1498 индивидуальных жилых домов.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе медиа-тура сказала Trend руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби.

По её словам, площадь, охваченная первой фазой проекта, составляет 170,44 гектара. На этом этапе предусмотрено переселение 719 семей, что в общей сложности составляет 2951 человек. В селе уже построено 719 индивидуальных домов: из них 263 - двухкомнатные, 332 - трёхкомнатные, 121 - четырёхкомнатный и 3 - пятикомнатные.

"Кроме того, в селе создана необходимая современная социальная инфраструктура. Построены административные и сервисные здания, многофункциональное административное здание, клуб-общественный центр, медпункт, отделение скорой медицинской помощи, гостевой дом для временного проживания работников здравоохранения и образования, бытовой сервисный объект, мастерская, общеобразовательная средняя школа, детский сад-ясли. Примерно 20 процентов территории села занимает зелёная зона", - добавила она.

Ранее мы сообщали, что в два села Агдамского района проложена магистральная водопроводная линия.