Китай ограничил импорт медоборудования из ЕС

Китай запретил европейским компаниям, не ведущим производство на его территории, участвовать в государственных тендерах на поставку медицинского оборудования стоимостью выше 45 млн юаней (около 6,28 млн долларов).

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Мнистерство финансов КНР.

Решение стало ответом на ограничительные меры, принятые Евросоюзом в отношении китайских производителей. В сообщении уточняется, что запрет не распространяется на европейские компании, имеющие производственные мощности в Китае. Новые правила вступили в силу с момента публикации.

В Министерстве торговли КНР отметили, что Пекин неоднократно выражал готовность к диалогу с ЕС для разрешения разногласий, однако европейская сторона продолжает игнорировать этот подход.

"Китай во многих случаях демонстрировал добрую волю и искренность, - отметил источник. - Несмотря на это, ЕС продолжает вводить ограничительные меры и воздвигать новые протекционистские барьеры".

Напомним, что 20 июня Еврокомиссия объявила о решении исключить китайские компании из участия в тендерах на поставку медицинского оборудования в странах ЕС, если сумма контракта превышает 5 миллионов евро.