Спецпрокурор Южной Кореи запросил ордер на арест экс-президента Юн Сок Ёля

В воскресенье 6 июля следователи группы спецпрокурора Чо Ын Сока, занимающиеся расследованием обстоятельств дела о введении военного положения 3 декабря 2024 года, запросили в Центральном окружном суде Сеула ордер на арест бывшего президента страны Юн Сок Ёля.

Как передает Day.Az, ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование исполнению должностных обязанностей, создание поддельных документов, воспрепятствование исполнения специальных государственных обязанностей и прочие преступления.

Напомним, что накануне те же следователи провели второй допрос Юна, где выясняли, почему он проигнорировал ордер суда на его задержание еще в бытность президентом, а также обстоятельства введения военного положения.

Ранее та же следственная группа спецпрокурора уже запрашивала ордера на арест Юна, аргументируя это нежеланием экс-президента являться на допросы в обычную прокуратуру. Однако тогда суд отклонил запрос, ссылаясь на заявленную Юном готовность общаться со спецпрокурором. Теперь же ордер запрашивает уже по существу имеющихся подозрений и выявленных обстоятельств действий экс-главы государства.