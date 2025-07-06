Известный азербайджанский композитор скончался в Турции

Скончался известный азербайджанский композитор Руслан Ахмедоглу.

Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях.

Согласно информации, Р.Ахмедоглу внезапно стало плохо во время отдыха в Турции. Его доставили в больницу, однако спасти композитора не удалось.

Отметим, что он также занимал должность начальника Архивного управления Исполнительной власти Абшеронского района.