https://news.day.az/world/1765845.html Известный азербайджанский композитор скончался в Турции Скончался известный азербайджанский композитор Руслан Ахмедоглу. Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях. Согласно информации, Р.Ахмедоглу внезапно стало плохо во время отдыха в Турции. Его доставили в больницу, однако спасти композитора не удалось.
Известный азербайджанский композитор скончался в Турции
Скончался известный азербайджанский композитор Руслан Ахмедоглу.
Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях.
Согласно информации, Р.Ахмедоглу внезапно стало плохо во время отдыха в Турции. Его доставили в больницу, однако спасти композитора не удалось.
Отметим, что он также занимал должность начальника Архивного управления Исполнительной власти Абшеронского района.
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