https://news.day.az/world/1765930.html Берлинская полиция жестко подавляет протест - ВИДЕО Берлинская полиция жестко подавляет пропалестинских протестующих. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Берлинская полиция жестко подавляет протест - ВИДЕО
Берлинская полиция жестко подавляет пропалестинских протестующих.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре