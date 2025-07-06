Apple раскрыла название 500 самых популярных в истории песен

В честь десятилетия своего существования стриминговый сервис Apple Music представил рейтинг 500 самых популярных композиций за всю историю платформы. Лидером списка стал трек "Shape of You" британского исполнителя Эда Ширана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Hollywood Reporter (THR)

Хит Ширана, выпущенный в 2017 году, согласно пресс-релизу, занимал первую строчку в поп-чартах как минимум одной страны на протяжении 1800 дней. Второе место в рейтинге заняла композиция "Blinding Lights" от The Weeknd, а третью строчку - "God's Plan" рэпера Дрейка.

В первую десятку также вошли две композиции от Post Malone: "Sunflower" из саундтрека к мультфильму "Человек-паук: Через вселенные" и "rockstar". Кроме "God's Plan", из композиций Дрейка в топ-10 также вошли треки "One Dance" и "No Guidance". Завершают "элитный список" хит "Sicko Mode" от Трэвиса Скотта, еще одна песня Эда Ширана "Perfect" и "bad guy" Билли Айлиш.

В целом, Дрейк оказался самым представленным артистом в топ-500, попав в него с 27 композициями. Рекордсменкой среди женщин стала Тейлор Свифт, чьи 14 песен вошли в итоговый рейтинг. Интересно, что рейтинг Apple Music отличается от чарта Spotify, где первое место занимает "Blinding Lights", а "Shape of You" находится на второй позиции.

Прослушать все 500 композиций из рейтинга можно в специальном плейлисте, который уже доступен в Apple Music.