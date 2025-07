https://news.day.az/culture/1765873.html

Apple раскрыла название 500 самых популярных в истории песен

В честь десятилетия своего существования стриминговый сервис Apple Music представил рейтинг 500 самых популярных композиций за всю историю платформы. Лидером списка стал трек "Shape of You" британского исполнителя Эда Ширана. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Hollywood Reporter (THR)