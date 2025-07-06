https://news.day.az/world/1765928.html Автомобиль влетел в толпу детей в российском городе - ВИДЕО Автомобиль влетел в толпу детей, стоявших на тротуаре у светофора в российском Саратове. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате ДТП погибла 14-летняя девочка. Водитель задержан. Представляем вашему вниманию данное видео:
Автомобиль влетел в толпу детей в российском городе - ВИДЕО
Автомобиль влетел в толпу детей, стоявших на тротуаре у светофора в российском Саратове.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате ДТП погибла 14-летняя девочка. Водитель задержан.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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