Автомобиль влетел в толпу детей в российском городе

Автомобиль влетел в толпу детей, стоявших на тротуаре у светофора в российском Саратове.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате ДТП погибла 14-летняя девочка. Водитель задержан.

Представляем вашему вниманию данное видео: