https://news.day.az/world/1765916.html В Китае строители надули гигантский купол - ВИДЕО В 10-миллионном китайском городе Цзинань строители надули гигантский купол высотой 50 м, чтобы не мешать горожанам шумом и строительной пылью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае строители надули гигантский купол - ВИДЕО
В 10-миллионном китайском городе Цзинань строители надули гигантский купол высотой 50 м, чтобы не мешать горожанам шумом и строительной пылью.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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