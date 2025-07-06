В Китае строители надули гигантский купол

В 10-миллионном китайском городе Цзинань строители надули гигантский купол высотой 50 м, чтобы не мешать горожанам шумом и строительной пылью.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: